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Hatay'da sağanak yağış sele dönüştü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sağanak yağış ilçe genelinde sele neden olurken, yollar tıkandı, tarihi Uzun Çarşı sular altında kaldı.

DHA | 21.04.2018 - 14:58..
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Merkez Antakya ve Defne ilçelerinde dün akşam saatlerinde aralıksız 1 saat süren şiddetli sağanak yağış hayatı felç etti. Yağış nedeniyle yollar sular altında kalırken, çalışma yapılan bölgelerde açılan derin çukurlara düşen çok sayıda araç hasar gördü.

ULAŞIM KİLİTLENDİ

Tarihi Uzun Çarşı'yı Habib-i Neccar Dağı'ndan gelen sel suları bastı, parke taşları yerinden söküldü. Hatay'ın birçok noktasında etkili olan sel nedeniyle ulaşım da kilitlendi. Yağışın sona ermesiyle yaşam normale döndü.

Hatay'da sağanak yağış sele dönüştü VİDEO

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