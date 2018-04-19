Hatay'da şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

Yayladağı ilçesinde meydana gelen olayda yaralanan ve kaldırıldığı Hatay Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düşen 21 yaşındaki Çelebi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, Diyarbakır'ın Havalimanı'ndan alınarak Bismil ilçesindeki Başakşehir konutlarında baba ocağına getirildi.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Türk bayrağının asıldığı evin önünde kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından dualarla karşılanan şehidin cenazesi, daha sonra defnedilmek üzere Şahintepe köyüne götürüldü.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, gözyaşları içerisinde köy mezarlığında toprağa verildi.



