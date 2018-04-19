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Hatay'da şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan gruba müdahale sırasında meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan er İlhami Çelebi'nin cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi.

AA | 19.04.2018 - 18:25..
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Yayladağı ilçesinde meydana gelen olayda yaralanan ve kaldırıldığı Hatay Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düşen 21 yaşındaki Çelebi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, Diyarbakır'ın Havalimanı'ndan alınarak Bismil ilçesindeki Başakşehir konutlarında baba ocağına getirildi.

Hatay'da şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Türk bayrağının asıldığı evin önünde kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından dualarla karşılanan şehidin cenazesi, daha sonra defnedilmek üzere Şahintepe köyüne götürüldü.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, gözyaşları içerisinde köy mezarlığında toprağa verildi.

Hatay'da şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'da şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'da şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı


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