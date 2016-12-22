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Hatay'da şiddetli fırtına

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki kuvvetli fırtına nedeniyle 2 tır devrilirken, elektrik direkleri ve MOBESE kameraları da zarar gördü.

AA | 22.12.2016 - 23:49
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Hatay'da şiddetli fırtına

İlçede dünden bu yana etkili olan ve şiddetini giderek artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

ELEKTRİK DİREKLERİ BÜKÜLDÜ

İskenderun-Adana Otobanı'nda fırtına nedeniyle 2 tır devrildi. Modern Evler Mahallesi'nde bulunan elektrik direklerinin de büküldüğü gözlendi.

Hatay'da şiddetli fırtına

Bazı ağaçların kökünden sökülerek yolları kapatmasına neden olan fırtına nedeniyle, bazı MOBESE kameralarının da zarar gördüğü görüldü.

Hatay'da şiddetli fırtına VİDEO

6 YARALI

Fırtına nedeniyle 6 kişinin yaralandığı da öğrenildi. Bu arada, İskenderun Kaymakamlığı da ilçedeki okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu.

Hatay'da şiddetli fırtına

Hatay'da şiddetli fırtına

Hatay'da şiddetli fırtına

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