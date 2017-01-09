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Hatay’da soba faciası: 3 ölü

Hatay’ın Samandağ ilçesinde sobadan zehirlenen aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 09.01.2017 - 18:23
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Hatay’da soba faciası: 3 ölü

Deniz Sitesi’nde oturan Suphi Erenbilge eşi Suat Erenbilge ve 8 yaşındaki kız çocukları Zehra Erenbilge gece sobayı yakıp uyudular. Sabah kendilerinden haber alamayan komşuları evde, Suphi-Suat çifti ile çocuklarının cansız bedenleriyle karşılaştı.

Diğer odada yatan 11 yaşındaki çocukları Mahmut Erenbilge’nin ise kurutulduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATLDI

Olay yerine gelen güvenlik güçleri ile ambulans ekipleri inceleme yaptı.
Suat-Suphi çifti ile kızları Zehra’nın cenazeleri Uzunbağ Mahallesi, Asri Mezarlığında yan yana toprağa verildi.

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