Merdiven altı muayenehaneye operasyon: 3 gözaltı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ’Nitelikli dolandırıcılık ile kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık suçları’ kapsamında biri ruhsatsız tıbbi ilaç deposu, diğeri ise Suriye uyruklu doktorların Suriyeli hastaları muayene ettiği ve ilaç yazdığı sahte muayenehaneye operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sonucunda toplamda 2 bin 175 adet tıbbi ilaç, 1.553 kutu, 395 Blister (kutusu olmayan açılmış ilaç) ve medikal malzemeler ele geçirdi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda Suriye uyruklu M.S.E., A.E. ve A.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.