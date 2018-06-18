Hatay’da Suriyeli genç denizde boğuldu

Tatilcilerin dönüşü otogarda yoğunluğa neden oldu

1 Ronaldo'nun büstünü değiştirdiler Portekiz'in Medeira Adası'ndaki havalimanında bulunan ve alay konusu olan Ronaldo'nun büstü, yenisiyle değiştirildi.

2 Roma’da dondurma rotanız Klasiklerden egzotik tatlara kadar çeşit çeşit dondurma cenneti için bu listeden gözünüzü ayırmayın. İtalyan dondurmalar müşterilerinin damaklarını alt üst ediyor.

3 Roma’da dondurma rotanız Klasiklerden egzotik tatlara kadar çeşit çeşit dondurma cenneti için bu listeden gözünüzü ayırmayın. İtalyan dondurmalar müşterilerinin damaklarını alt üst ediyor.

4 Kuşum Aydın Burak Özçivit olmak istiyor Kendini beğenmediğini söyleyen Kuşum Aydın, estetik olacağını söyledi.

5 İkinci el araçta taleple birlikte fiyatta artıyor Döviz kurundaki yükselişin etkisiyle sıfır kilometre araç fiyatlarında yaşanan artış, ikinci el araç piyasasında hem talebin hem de fiyatların artmasına sebep oldu.

6 Fethiye’de 3 gün Umarım bu yazı, Fethiye tatilinizde size iyi bir yol gösterici olur. Akdeniz ve Ege’nin birbirine kavuştuğu Fethiye gezimiz başlıyor…