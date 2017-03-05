Hatay'da Suriyeli kızın hayatını polis kurtardı

Hatay'da 50 yaşındaki Kemal K., 30 yaşındaki Ahmet Elisa’nın yardımı ile 16 yaşındaki Halepli Amira Muhammed’in ailesiyle tanıştı.

GENÇ KIZI 12 BİN LİRAYA SATTILAR

Kemal K. aileye 12 bin TL para vererek genç kızı alıp, Develi ilçesine götürdü. Kemal K., Develi ilçesinde bir bağ evinde Suriyeli kız ile birlikte olmak istedi.

POLİS EVİ BASTI

İhbar üzerine harekete geçen polis eve operasyon düzenleyerek Kemal K.’yı gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Vatan gazetesinin haberine göre; Kemal K. ve Halepli Ahmet Elisa hakkında ‘fuhşa teşvik’ ve ‘aracılık ve zorlama’ suçlarından soruşturma başlatıldı. Emniyet’teki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kemal K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, Ahmet Elisa ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.