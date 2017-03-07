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Hatay'da tedavisi süren Suriyeli pilota aile izni

Ameliyatı başarılı geçen pilotun ailesiyle konuşmasına izin verildi. Buna Türk komutan aracı oldu.

07.03.2017 - 14:07
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Hatay'da tedavisi süren Suriyeli pilota aile izni

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Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye'ye ait savaş uçağından paraşütle atlayan pilot, tedavisinin sürdüğü hastanede telefonla ailesiyle görüştü.

Hatay Devlet Hastanesinde dün omurgasındaki kırık nedeniyle ameliyat edildiği belirtilen ve Beyin Cerrahi Servisi'nde tedavisi süren albay rütbesindeki pilot Mehmet Sufhan'ın (56), ailesiyle telefonla görüşmesine izin verildi.

Hatay'da tedavisi süren Suriyeli pilota aile izni

Sufhan, Suriye'nin Lazkiye kentinde yaşayan ailesiyle yaptığı görüşmede, durumunun iyi olduğunu belirterek, endişe etmemelerini istedi.

AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ

Tedavisi süren pilotun genel sağlık durumunun iyi olduğu, ameliyatının da başarılı geçtiği kaydedildi.

Hatay'da tedavisi süren Suriyeli pilota aile izni

PARAŞÜTLE ATLAYARAK KURTULMUŞTU

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına 4 Mart'ta Suriye'ye ait savaş uçağı düşmüş, paraşütle atlayan pilot ise Altınözü ilçesi Fatikli Mahallesi'ndeki Ayvaderesi mevkisinde havadan ve karadan yapılan geniş arama çalışmaları sonucunda bulunmuştu.

Yorgun ve bitkin olan, omurgasında atlamasından kaynaklı kırık bulunan pilot, Hatay Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Pilot Mehmet Sufhan, ifadesinde ise uçakla İdlib kırsalını vurmak için Lazkiye'den havalandığını ancak bu sırada vurulduğunu belirtmişti.

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