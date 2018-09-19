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Hatay’da terör operasyonu: 2 gözaltı

Hatay Antakya'da Suriye'deki radikal örgütlerle irtibatlı olan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden 2 tabanca, dolu şarjörler ve 2 bıçak çıktı.

DHA | 19.09.2018 - 20:23..
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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren radikal terör örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen H.A.'nın, beraberinde kimliği belirlenemeyen bir kişiyle kente geldiği ihbarını aldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Merkez Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi'nde 2 şüphelinin bulunduğu araca operasyon düzenledi. H.A ile beraberindeki A.B. gözaltına alındı.

Hatay’da terör operasyonu: 2 gözaltı

ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada 2 tabanca, 6 dolu şarjör ile 2 bıçak ele geçirildi. Türk vatandaşı oldukları belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

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