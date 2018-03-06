Hatay’da terör operasyonu: 8 gözaltı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından TSK’nın Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptığı tespit edilen kişilere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

ESKİ CHP İLÇE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Terör örgütü üst düzey yöneticileri tarafından yapılan açıklamalar sonucunda basın açıklaması düzenleyen, terör örgütü oluşumları içerisinde bulunan ve örgütün amaçları doğrultusunda hareket ettikleri değerlendirilen şahıslara yönelik Samandağ ilçesinde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında eski CHP Samandağ İlçe Başkanı İbrahim Aydoğan'ın da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.