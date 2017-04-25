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Hatay'da traktör devrildi: 2 genç öldü

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, 5 gencin dolaşmak için bindiği traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

25.04.2017 - 17:09
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Mehmet Hacıömeroğlu (15), bir yakınının traktörünü alarak 4 arkadaşıyla Tepehan Mahallesi'nde dolaşmaya çıktı. Hacıömeroğlu idaresindeki traktör, mahalledeki ortaokulun bahçesinde dönüş yaparken devrildi.

Hatay'da traktör devrildi: 2 genç öldü VİDEO

DEVRİLEN ARACIN ALTINDA KALDILAR

Traktör sürücüsü, amca çocukları Bekir (16) ve Mehmet Hacıömeroğlu ile Yasin Ünal (15) ve Nevrez Duranoğlu devrilen aracın altında kaldı.

Yaralılardan bazıları kendi çabalarıyla aracın altından kurtulurken, bir kısmı da çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da traktör devrildi: 2 genç öldü

2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Mehmet Hacıömeroğlu ile Yasin Ünal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada, kaza ve sonrasında yaşananlar, okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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