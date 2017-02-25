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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın İskenderun İlçesi'ndeki İskenderun Limanı'nda bir TIR'ın dorsesinde 1 milyon 200 bin Captagon adlı uyuşturucu hap ele geçirildi.

25.02.2017 - 12:53
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İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ihbarı üzerine İskenderun Limanı'nda ortak operasyon düzenledi.

1 MİLYON 200 BİN ADET
Sürücüsünün Suudi Arabistan'a gideceğini söylediği limana giren bir TIR'ın dorsesinde ekipler, uzman köpeklerle birlikte arama yaptı. Yapılan aramada 1 milyon 200 bin Captagon uyuşturucu hap bulunurken, adı açıklanmayan TIR sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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