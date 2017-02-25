Hatay'da uyuşturucu operasyonu

İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ihbarı üzerine İskenderun Limanı'nda ortak operasyon düzenledi.

1 MİLYON 200 BİN ADET

Sürücüsünün Suudi Arabistan'a gideceğini söylediği limana giren bir TIR'ın dorsesinde ekipler, uzman köpeklerle birlikte arama yaptı. Yapılan aramada 1 milyon 200 bin Captagon uyuşturucu hap bulunurken, adı açıklanmayan TIR sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.