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Hatay'da yargılanan Suriyeli pilot tahliye oldu

Antakya'da 4 Mart'ta düşen Suriye'ye ait savaş uçağının tutuklu yargılanan pilotu Mehmet Sufhan'ın tahliyesi kararlaştırıldı.

13.10.2017 - 00:23
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Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşması görülen Suriyeli pilot Sufhan için tahliye kararı verildi.

Pilot Sufhan'ın tutuksuz yargılanacağı öğrenildi.

Hatay'da yargılanan Suriyeli pilot tahliye oldu

YARALI BULUNMUŞTU

Antakya ilçesi Yaylacık Mahallesi kırsalına 4 Mart'ta Suriye'ye ait savaş uçağı düşmüş, paraşütle atlayan pilot ise Altınözü ilçesi Fatikli Mahallesi'ndeki Ayvaderesi mevkisinde hava ve karadan yapılan geniş arama çalışmaları sonucunda yaralı bulunmuştu.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Sufhan, "Türkiye Cumhuriyeti sınır güvenliğini ihlal ve casusluk" suçlarından tutuklanmıştı.

Hatay'da yargılanan Suriyeli pilot tahliye oldu

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