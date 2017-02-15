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Adana'da yunus ekipleri kaza yaptı: 1 şehit

Şehit cenaze törenine giden yunus ekiplerinin yaptığı kaza sonucu, 1 polisin şehit olduğu bildirildi.

15.02.2017 - 09:28
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Polis memuru Fırat Ulaş idaresindeki 01 A 29623 plakalı motosiklet, merkez Seyhan ilçesi 100. Yıl Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Ulaş ile beraberindeki polis memuru Gökhan Varuş yaralandı. Yaralı polisler, kaza yerine gelen ambulanslarla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Ağır yaralı olan Fırat Ulaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı polis memuru Varuş'un ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Adana'da yunus ekipleri kaza yaptı: 1 şehit

Hastane önüne geldiklerinde arkadaşlarının şehit olduğu haberini alan polis memurları, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. İl Emniyet Müdürü Osman Ak da hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

ŞEHİT CENAZESİNE GİDİYORDU

Öte yandan, polis ekibinin, Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda dün şehit olan uzman çavuş için Adana Jandarma Bölge Komutanlığında düzenlenecek törene giderken kaza yaptığı öğrenildi.

Adana'da yunus ekipleri kaza yaptı: 1 şehit


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