Hatay'da zincirleme trafik kazası

1 İran depreminde ölü sayısı artıyor Yaralı olarak hastanelerde tedavi edilen bazı depremzedelerin yaşam mücadelesini kaybetmesiyle olayda ölen kişi sayısı 474'ün üzerine çıktı.

2 Sultangazi'de 100 kiloluk kasayı çaldılar Sabah saatlerinde yüzleri maskeli 4 kişi önce bir markete daha sonra da bir kasap dükkanına girerek soygun yaptı.

3 Ailesi ile kavgalı olduğu için kaldığı otomobilde öldü Adana'da, cezaevinden izinli olarak çıkan Erol Dikici, 4 gündür kaldığı otomobilde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

4 İçi de dışı da kırmızı elmayı tescillemek istiyorlar Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası, Posof İlçesi'nde yetişen içi- dışı kırmızı olan elmaya coğrafi işaret belgesi almak için başvuru yaptı.

5 Candaş Tolga Işık 2. belediyeler operasyonunu yazdı AK Partili belediyelerde başlayan istifaların devamının geleceğini ifade eden Işık, ikinci dalganın CHP'yi de kapsayabileceğini söyledi.

6 Valbuena: Galatasaray'ı yakalayacağız Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena, Galatasaray'ın Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında puan kaybedeceğini söyledi.