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Hatay'daki kazada 10 mülteci hayatını kaybetti

Hatay Altınözü'de meydana gelen trafik kazasında 10 Suriyeli mülteci hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

DHA | 03.12.2017 - 16:43..
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Kaza, ilçeye bağlı Yolağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye'den kaçak yollarla sınırı geçerek Türkiye'ye girdiği belirlenen göçmenleri taşıdığı belirtilen minibüsü, asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri durdurmak istedi.

10 KİŞİ ÖLDÜ

Ancak kaçmaya çalışan minibüs, bir kamyonla çarpıştı. Kazada 10 göçmen yaşamını yitirirken, 6 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslarla Hatay'daki hastanelere kaldırılırken, yaşamını yitirenlerin cesetleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

Hatay'daki kazada 10 mülteci hayatını kaybetti

Hatay'daki kazada 10 mülteci hayatını kaybetti

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