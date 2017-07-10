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Hatay'daki terör saldırısının şehitleri için tören

Hatay'da dün PKK'lılarca düzenlenen saldırıda şehit olan polis memurları Mennan ve Bozdoğan için Hatay Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi

10.07.2017 - 15:45
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Hatay'daki terör saldırısının şehitleri için tören

Hatay'da dün gece uygulama noktasında görev yapan polis ekibine PKK terör örgütü üyelerince düzenlenen saldırıda şehit olan polis memurları Hayrettin Mennan ile Bayram Bozdoğan için Hatay Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Hatay'daki terör saldırısının şehitleri için tören

Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinden alınan şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu.

Hatay'daki terör saldırısının şehitleri için tören

Hatay Valisi Erdal Ata, törende yaptığı konuşmada, görevi başındayken teröristlerin saldırısı sonucunda şehit olan iki polise Allah'tan rahmet diledi.

Temennisinin şehitlerin son bulması olduğunu ifade eden Ata, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Hatay'daki terör saldırısının şehitleri için tören

İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun duasının ardından şehitlerin cenazeleri defnedilmek üzere karayoluyla Osmaniye'ye gönderildi.

Hatay'daki terör saldırısının şehitleri için tören

Hatay'daki terör saldırısının şehitleri için tören

Bu arada, cenazelerin taşınması sırasında şehit Hayrettin Mennan'ın eşi Selver ile 13 yaşındaki oğlu Turan tabuta sarılarak "Baba gitme" diye ağladı.

Hatay'daki terör saldırısının şehitleri için tören

Törende şehit Bozdoğan'ın 13 yaşındaki oğlu Burak ile eşi Hilal de gözyaşlarını tutamadı.

Hatay'daki terör saldırısının şehitleri için tören

Hatay'daki terör saldırısının şehitleri için tören

Törene, şehitlerin ailesi ve yakınlarıyla, AK Parti Hatay milletvekilleri Orhan Karasayar, Adem Yeşildal, MHP Hatay Milletvekili Necmettin Ahrazoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Turgay Aras ile kurum müdürleri ve şehitlerin mesai arkadaşları katıldı.

Hatay'daki terör saldırısının şehitleri için tören

Hatay'daki terör saldırısının şehitleri için tören

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Öte yandan saldırıda yaralanan polis memuru Samet Kılıçsarı'nın ise Mustafa Kemal Üniversite Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Kılıçsarı'nın hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Hatay'daki terör saldırısının şehitleri için tören

Hatay'daki terör saldırısının şehitleri için tören

Hatay'daki terör saldırısının şehitleri için tören

Hatay'daki terör saldırısının şehitleri için tören

Hatay'daki terör saldırısının şehitleri için tören

Hatay'daki terör saldırısının şehitleri için tören

Hatay'daki terör saldırısının şehitleri için tören

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