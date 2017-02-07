Hataylı genç 8 ayda 78 kilo verdi

Obezite nedeniyle 180 kiloya ulaşan Cemil Binicioğlu (18), artık hareket edemez hale gelince ilçede özel bir hastaneye başvurdu.
Obezite ve Reflü Cerrahisi Uzmanı Genel Cerrah Op. Dr. Cavit Göktaş ve ekibi tarafından Cemil Binicioglu’na tüp mide ameliyatı uygulandı.
78 KİLO VERDİ
Burada geçirdiği tüp mide ameliyatıyla 8 ayda 180 kilodan 102 kiloya geriledi.
SAĞLIĞINA KAVUŞTU
Kilo nedeniyle rahat hareket edemediğini ve psikolojik olarak bunalıma girdiğini belirten Cemil Binicioğlu 70 bedenden 40 bedene düştüğünü, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.