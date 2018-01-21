taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.147
USD
3,8073
EURO
4,6532
ALTIN
163,12
PETR
68,7200

Hataylı köylüler askerleri dualarla uğurladı

Hassa ilçesindeki sınır birliğine sevk edilen askerler, köylüler tarafından Türk bayrakları ve tezahüratlarla karşılanıp dualarla uğurlandı.

İHA | 21.01.2018 - 00:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Operasyon öncesinde Hassa ilçesine onlarca tank, zırhlı personel taşıyıcı, sağlık ekibi ve otobüslerle komando sevk edildi.

Sugediği Mahallesi’nde yaşayan köylüler, askeri konvoyu Türk bayraklarıyla karşıladı.

Hataylı köylüler askerleri dualarla uğurladı

"ALLAH KILICINIZI KESKİN ETSİN"

Köylülerin içerisinden bir vatandaş, “Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Kılıcınız keskin olsun” deyip tekbir getirdikten sonra diğer köylülerle birlikte Fatiha suresini okudu.

Askerler de vatandaşlara el salladıktan sonra araçlarıyla sınır birliklerine hareket etti.

Hataylı köylüler askerleri dualarla uğurladı VİDEO

Hataylı köylüler askerleri dualarla uğurladı

Hataylı köylüler askerleri dualarla uğurladı

Hataylı köylüler askerleri dualarla uğurladı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hataylı köylüler askerleri dualarla uğurladı

Hataylı köylüler askerleri dualarla uğurladı

0
Hakkari'de terör örgütünün finans kaynağına darbe

Hakkari'de terör örgütünün finans kaynağına darbe

0
Kabil’de beş yıldızlı otele silahlı saldırı

Kabil’de beş yıldızlı otele silahlı saldırı

0
Orgeneral Akar Rus ve Amerikalı mevkidaşlarıyla görüştü

Orgeneral Akar Rus ve Amerikalı mevkidaşlarıyla görüştü

0
Sadaka kutusu çalarken görüntülenen hırsız yakalandı

Sadaka kutusu çalarken görüntülenen hırsız yakalandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM