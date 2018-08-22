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Hatemi: Yalnızca ABD'yi değil İsrail'i de vururuz

İran'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Hatemi, ABD'nin kendilerine zarar vermesi durumunda sadece ABD'yi değil bölgedeki müttefiki İsrail'i de vuracaklarını söyledi

DHA | 22.08.2018 - 22:07..
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Hatemi: Yalnızca ABD'yi değil İsrail'i de vururuz

İran'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Ahmed Hatemi, ABD'nin İran'a en ufak zarar vermesi halinde, yalnızca ABD'yi değil, aynı zamanda Washington yönetiminin bölgedeki müttefiki İsrail'i de hedef alacakları uyarısı yaptı.

"ABD'Yİ SEFİL EDERİZ"

Tahran'da bir camide konuşan Ayetullah Hatemi, ABD'nin İran'a askeri saldırıda bulunamayacağını savunarak, "Artık vur-kaç dönemi bitmiştir. ABD tarafından bize darbe gelirse ABD'yi dünyanın her yerinde kovalar ve sefil ederiz." dedi ve ekledi:

"ABD, İran'a en ufak zarar verirse sadece ABD'yi değil aynı zamanda Washington yönetiminin bölgedeki müttefiki Siyonist rejimi de (İsrail) hedef alırız."

"BUNUN ADI DİKTATÖRLÜKTÜR VE BİZ BUNA KARŞI DURACAĞIZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın önkoşulsuz İran ile müzakere masasına oturmaya hazır olduğuna ilişkin açıklamalarını değerlendiren Hatemi, "ABD ile müzakere masasına oturmayacağız. ABD 'biz ne diyorsak İran onu yapsın' istiyor; bunun adı müzakere değil, diktatörlüktür ve biz buna karşı duracağız." diye konuştu.

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