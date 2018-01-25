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Hatice: Hükümet gibi kadınım

Uzun süredir müzik piyasasından uzak olan Hatice, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye başladı.

Haber Merkezi | 25.01.2018 - 08:33..
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Hatice: Hükümet gibi kadınım

Hatice, geçen haftalarda bir moda evinin davetine katılmış ve davette verdiği pozla kafaları karıştırmıştı. Hatice'nin bu pozu 'Karın içeri göğüs dışarı' olarak yorumlanmıştı.

EGO TAVAN

Hatice, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla şaşkınlık yaratmaya devam ediyor. Son olarak paylaştığı bir fotoğrafın altına "Vallahi derler ya hükümet gibi kadın, işte o benim, vay be ne çıkmışım" yorumunu yaptı. Hatice'nin kendi kendisini övdüğü yorum şaşkınlık yarattı.

"TACİZ EDİLİYORUM"

Son dönemde sosyal medyada yaşanan taciz ve çirkin tekliflere kendisinin de çok sık maruz kaldığını söyleyen Hatice şöyle konuşmuştu: "Bir sürü mesaj yazanlar var. Dubaili bir iş adamı yazmıştı ve bana utanmadan 100 bin dolar teklif etti. 'İki gün buyurun misafirim olun' dedi."

Hatice: Hükümet gibi kadınım

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