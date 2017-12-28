Hatice Şendil 8 ayda 20 kilo verdi

Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar çifti, önceki akşam Rumelihisarı’nda yemek yedi. Mekan çıkışı görüntülenen çiftlerden Şendil, annelikten ve hamilelikte aldığı kilolar hakkında konuştu.

"HER ŞEYİMİZ CAN'A GÖRE"

Restorandan kucağında oğlu Can’la çıkan Hatice Şendil, “Anne olduğumdan beri daha hassas, temkinli biri oldum. Her şeyimizi Can’a göre ayarlıyoruz” dedi.

"HALA EMZİRİYORUM"

Hatice Şendil doğum kilolarıyla ilgili olarak ise "Can'ı hala emziriyorum. Bu yüzden yediğime, içtiğime çok dikkat ediyorum. Hamilelik döneminde aldığım kiloları verme sürecim sancılı geçiyor ama 20 kilodan kurtuldum çok şükür" açıklamasını yaptı.