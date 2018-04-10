Hatice Şendil oğluyla poz verdi

Oyunculuğu bırakıp yapımcı olan Burak Sağyaşar, 9-12 Nisan arası Cannes’daki ‘MIPCOM Televizyon ve Dijital İçerik Pazarı’nı izlemek üzere Fransa’ya gitti. Eşi ve oğlunu da tatil yapmaları için beraberinde götürdü.

OĞLUYLA MARKETE GİTTİ

Çift bugüne dek Can’ın yüzünü sosyal medyada açıkça göstermiyor, objektiflerden kaçırıyorlardı. Kuralı Fransa’da bozdular. Hatice Şendil, dün oğlunun ilk karesini Instagram’da paylaştı. Cannes’da market alışverişi yaparken çekilen bu fotoğrafın altına da “Anne her yerde annedir” diye yazdı.