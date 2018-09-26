Hatıralar Radyo ve Gramofon Müzesi'nde yaşatılacak

Malatya'da kent mimarisine uygun inşa edilen 2 katlı kerpiç evde kurulan ve gelecek ay ziyarete açılması planlanan müzede, radyo ve gramofonun zaman içinde geçirdiği değişim gözler önüne serilecek.

Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Radyo ve Gramofon Müzesi için yaklaşık bir yılda toplanan 700 radyo ve gramofonun ilk olarak bakımları yapıldı.

NOSTALJİK VE EĞİTİCİ BİLGİLER

Büyük çoğunluğu çalışır duruma getirilen ürünlerden en dikkati çeken ise 1895 yılında üretilen gramofon oldu. Müze, gelişen teknoloji ve küreselleşen dünya ekseninde çocuk ve gençlere sanat, kültür alanda nostaljik ve eğitici bilgiler sunmayı hedefliyor.