taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4322
Euro
6.1844
Altın
1232.89
Borsa
94123.02
Gram Altın
215.386

Hattuşa'nın eserlerini puzzle gibi birleştiriyorlar

Çorum'un Boğazkale ilçesindeki arkeolojik kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan birçok eserin parçaları, kazı evindeki laboratuvarda puzzle gibi birleştiriliyor.

AA | 03.11.2018 - 15:13..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Hattuşa'nın eserlerini puzzle gibi birleştiriyorlar

Tarihi Milli Park" Hattuşa ören yerinde 1906 yılında İstanbul Arkeoloji Müzesi adına başlatılan kazı çalışmaları, 112 yıldır sürdürülüyor.

UNESCO LİSTESİNDE

UNESCO'nun Dünya kültür mirası ve Dünya belleği listelerindeki tek antik şehir unvanına sahip Hititlerin başkenti Hattuşa'daki arkeolojik kazılarda, bilim insanları tarafından büyük bir titizlikle gün yüzüne çıkarılan eserler, aynı hassasiyetle restore edilerek, sergilenmek üzere müzeye teslimi sağlanıyor.

Hattuşa'nın eserlerini puzzle gibi birleştiriyorlar

TEP PARÇA YAPIYORLAR

Bir asrı aşkın süredir devam eden kazılarda tarihe ışık tutacak eserlerin parçaları, toprak altından çıkarılarak istiflendikten sonra ilçe merkezindeki kazı evinde görev yapan akademisyen ve öğrenciler tarafından puzzleın parçaları gibi bir araya getirilerek, tek parçaya dönüştürülüyor.

Hattuşa'nın eserlerini puzzle gibi birleştiriyorlar

YOĞUN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Alman Arkeoloji Enstitüsü adına kazı çalışmalarını yürüten kazı başkanı Doç. Dr. Andreas Schachner, gerek kazı alanında gerekse kazı evinde hummalı bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Hattuşa'nın eserlerini puzzle gibi birleştiriyorlar

3 BİN YILLIK KÜP PARÇALARI BİRLEŞTİRİLİYOR

Kazı ekibinde görevli restoratör Ramazan Kahraman, "Eser parçaları, kazı alanında bulununca poşetlenip bana geliyor. Burada ilk olarak kimyasal bir madde ile eser parçalarını temizliyoruz. Daha sonra da kimyasal maddenin arınması için suda bekletiyoruz. Sudan çıkarıp kuruttuktan sonra da birleştirme işlemini yapıyoruz. Hattuşa'dan çıkan parçaları bir puzzle gibi birleştiyoruz. Şu anda 3 bin yıllık olduğu tahmin edilen 16 adet pitosu (büyük küp) birleştirmek için çalışıyoruz" dedi.

Hattuşa'nın eserlerini puzzle gibi birleştiriyorlar


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
G.Saray'dan Belhanda ve Rodrigues paylaşımı

G.Saray'dan Belhanda ve Rodrigues paylaşımı

179
VAR kurallarına göre F.Bahçe'nin golü nizami

VAR kurallarına göre F.Bahçe'nin golü nizami

171
Sıla Gençoğlu'nun darp raporu

Sıla Gençoğlu'nun darp raporu

114
Hasan Şaş, Skrtel'e saldırdı

Hasan Şaş, Skrtel'e saldırdı

200
Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinde Halkbank konuşuldu

Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinde Halkbank konuşuldu

21
Dışişleri'nden Uganda Büyükelçiliğindeki görüntülere soruşturma

Dışişleri'nden Uganda Büyükelçiliğindeki görüntülere soruşturma

218
Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç ayrıldı

Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç ayrıldı

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM