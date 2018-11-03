Hattuşa'nın eserlerini puzzle gibi birleştiriyorlar

Tarihi Milli Park" Hattuşa ören yerinde 1906 yılında İstanbul Arkeoloji Müzesi adına başlatılan kazı çalışmaları, 112 yıldır sürdürülüyor.

UNESCO LİSTESİNDE

UNESCO'nun Dünya kültür mirası ve Dünya belleği listelerindeki tek antik şehir unvanına sahip Hititlerin başkenti Hattuşa'daki arkeolojik kazılarda, bilim insanları tarafından büyük bir titizlikle gün yüzüne çıkarılan eserler, aynı hassasiyetle restore edilerek, sergilenmek üzere müzeye teslimi sağlanıyor.

TEP PARÇA YAPIYORLAR

Bir asrı aşkın süredir devam eden kazılarda tarihe ışık tutacak eserlerin parçaları, toprak altından çıkarılarak istiflendikten sonra ilçe merkezindeki kazı evinde görev yapan akademisyen ve öğrenciler tarafından puzzleın parçaları gibi bir araya getirilerek, tek parçaya dönüştürülüyor.

YOĞUN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Alman Arkeoloji Enstitüsü adına kazı çalışmalarını yürüten kazı başkanı Doç. Dr. Andreas Schachner, gerek kazı alanında gerekse kazı evinde hummalı bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

3 BİN YILLIK KÜP PARÇALARI BİRLEŞTİRİLİYOR

Kazı ekibinde görevli restoratör Ramazan Kahraman, "Eser parçaları, kazı alanında bulununca poşetlenip bana geliyor. Burada ilk olarak kimyasal bir madde ile eser parçalarını temizliyoruz. Daha sonra da kimyasal maddenin arınması için suda bekletiyoruz. Sudan çıkarıp kuruttuktan sonra da birleştirme işlemini yapıyoruz. Hattuşa'dan çıkan parçaları bir puzzle gibi birleştiyoruz. Şu anda 3 bin yıllık olduğu tahmin edilen 16 adet pitosu (büyük küp) birleştirmek için çalışıyoruz" dedi.



