Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde ve yurt dışında yürüttükleri operasyonlar başarıyla devam ediyor.

Irak'ın kuzeyinde Zap ve Hakkari sınır bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

İHA'LAR İŞ BAŞINDA

Ayrıca Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, ilçenin Buzul Dağları Arsan Bölgesinde 4 bölücü terör örgütü mensubunun insansız hava aracı ile tespit edildiği belirtildi.

Teröristlerin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, bu teröristlerden birinin örgütün sözde üst düzey sorumlularından olduğu kaydedildi.