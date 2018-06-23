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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 7, Hakkari'de ise 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

DHA | 23.06.2018 - 18:43..
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde ve yurt dışında yürüttükleri operasyonlar başarıyla devam ediyor.

Irak'ın kuzeyinde Zap ve Hakkari sınır bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

İHA'LAR İŞ BAŞINDA

Ayrıca Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, ilçenin Buzul Dağları Arsan Bölgesinde 4 bölücü terör örgütü mensubunun insansız hava aracı ile tespit edildiği belirtildi.

Teröristlerin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, bu teröristlerden birinin örgütün sözde üst düzey sorumlularından olduğu kaydedildi.

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