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Hava indirme sırasında yere çakılan hintli polisler

Hindistan'da Ordu Günü için yapılan hazırlık tatbikatında iki polis hava indirme sırasında yere çakıldı.

Haber Merkezi | 11.01.2018 - 09:13..
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Hindistan'ın ikinci büyük metropolü olarak bilinen Delhi'de Ordu Günü kutlamaları için hazırlıklar yaparken talihsiz bir an yaşandı.

HELİKOPTERDEN YERE ÇAKILDILAR

Tatbikatta her şeyin yolunda gitmesi beklenirken hiç de beklenildiği gibi olmadı. Hava indirme tatbikatı sırasında iki polis memuru, helikopterden aşağı çakıldı.

Hava indirme sırasında yere çakılan hintli polisler

Hava indirme sırasında yere çakılan Hintli polisler

YARALILAR HASTANEDE

Helikopterden inen 8 polis memurundan ikisi ağır yaralanırken, yaralılar hemen hastaneye götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili araştırmalar sürerken yetkililer, operasyon sırasında kullanılan halatta bir problem yaşanmış olabileceğini vurguladı.

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