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Hava kirliliği anne karnındaki çocuğu etkiliyor

Uzmanlar, hava kirliliğinin anne karnındaki çocuğu bile olumsuz etkilediğini belirtiyor. Buna göre anne adaylarının hava kalitesi uyarılarını takip etmesi öneriliyor.

İHA | 22.10.2018 - 11:34..
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Hava kirliliği anne karnındaki çocuğu etkiliyor

Dünyada hava kirliliğinin sağlık etkilerine dair yapılan araştırmaların sonuçlarına göre çocukların anne karnında bile kötü hava koşullarından olumsuz etkilendiği bildirildi.

Hava kirliliği anne karnındaki çocuğu etkiliyor

KARBON PARTİKÜLLERİ SAPTANIYOR

Son zamanlarda gıdada yaşanan sıkıntı kadar sağlıklı havanın da sıkıntı olmaya başladığını belirten uzmanlar, “Çin’de yapılan pek çok araştırmada, gebelik süresince fosil yakıtlardan kaynaklanan hava kirliliğine maruz kalan annelerin çocuklarında zeka düzeylerinin daha düşük olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar, solunan havadaki kirletici maddelerin akciğerler yoluyla plasentaya girdiğini gösteriyor" diyor.

Hava kirliliği anne karnındaki çocuğu etkiliyor

TEMİZ ORTAMLARDA BULUNSUNLAR

Uzmanlar, "Bu nedenle anne adayları hamilelikleri süresince doğru ve dengeli ve doğal beslenmenin yanında soludukları havayı dikkat emelidir. Mümkün olduğunca havası temiz ortamlarda bulunmaya gayret etmelidir” ifadelerini aktarıyor.

Hava kirliliği anne karnındaki çocuğu etkiliyor

ANNELER HAVA KALİTESİNİ TAKİP ETSİNLER

Türkiye'de de hava kirliliğinin insan yaşamını anne karnından itibaren etkilemeye başladığı ve bu olumsuz etkilerin sadece dolaşım ve solunum sistemlerinde değil, sinir sistemi üzerinde de görüldüğünü dile getiren uzmanlar, "Karbon monoksit (CO), kükürt dioksit (SO2) ve partikül madde (PM) gibi hava kirleticilerin yoğun olduğu yer ve zamanlarda anne adayları daha duyarlı olmalıdır” diyerek gebe kadınların hava kalitesi uyarılarını takip etmesini ve günlük yaşantısını buna göre düzenlemesini öneriyor.

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