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Hava kirliliğiyle mücadelede ‘kirlilik tüneli’

İngiltere Karayolları, yeni projesiyle hava kalitesini yükseltecek.

03.08.2017 - 14:44
  1. Haberler
  2. Projeler

İngiltere’de otoyolları, yola yakın evleri araçların egzoz dumanından korumak için, ‘havakirliliği tünelleri’ ile kaplama fikri tartışılıyor.

HAVA KİRLİLİĞİNİ EMECEK

İngiltere Karayolları, hava kalitesini yükseltmek amacıyla, kirli havayı emebilecek ileri teknoloji ürünü bir malzeme kullanılarak otoyolların etrafını hava kirliliği tünelleriyle kapatma konusunun tartışıldığını duyurdu.

HOLLANDALI MÜHENDİSLERLE ÇALIŞACAKLAR

Yapılan testlerin, dizel motorların çıkardığı ve akciğer kanserine yol açan, nitrojen dioksit gazını emebilen bir malzeme ile yürüttüklerini bildiren İngiltere Karayolları, sistemin Hollanda’da ulaştığı başarıdan sonra, Hollandalı mühendislerle birlikte çalışıldığını söyledi.

 


Hava kirliliğiyle mücadelede ‘kirlilik tüneli’

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