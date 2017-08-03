Hava kirliliğiyle mücadelede ‘kirlilik tüneli’

İngiltere’de otoyolları, yola yakın evleri araçların egzoz dumanından korumak için, ‘havakirliliği tünelleri’ ile kaplama fikri tartışılıyor.
HAVA KİRLİLİĞİNİ EMECEK
İngiltere Karayolları, hava kalitesini yükseltmek amacıyla, kirli havayı emebilecek ileri teknoloji ürünü bir malzeme kullanılarak otoyolların etrafını hava kirliliği tünelleriyle kapatma konusunun tartışıldığını duyurdu.
HOLLANDALI MÜHENDİSLERLE ÇALIŞACAKLAR
Yapılan testlerin, dizel motorların çıkardığı ve akciğer kanserine yol açan, nitrojen dioksit gazını emebilen bir malzeme ile yürüttüklerini bildiren İngiltere Karayolları, sistemin Hollanda’da ulaştığı başarıdan sonra, Hollandalı mühendislerle birlikte çalışıldığını söyledi.