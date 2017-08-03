Hava kirliliğiyle mücadelede ‘kirlilik tüneli’

BIST endeksi Temmuz 2007'den bu yana ilk defa 8 ay üst üste değer kazanarak yaklaşık yüzde 50 getiri sağladı.

ABD'de dinozorlar çağından kalma canlı bir bitki tespit edildi. Bitkinin, DNA testi ile Lychnothamnus barbatus türü yosun olduğu belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSPARK'ın işlettiği tüm otoparklarda, İstanbulkart ile ödeme yapılabilmesi yönünde uygulama başlattı.

7

Bursa'da 2 milyon liralık uyuşturucu operasyonu

Bursa'da piyasa değeri 2 milyon lira olan 9 kg metamfetamin, 100 bin lira, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve 2 lüks otomobil ele geçirildi.