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Hava kötüyse ne mutlu: Sapanca'ya gidiyoruz

Şehir hayatının kargaşasından çıkıp, tertemiz bir havaya hepimizin ihtiyacı var. Sapanca, içinde barındırdığı güzelliklerle herkesi buraya davet ediyor.

Özel Haber | 02.01.2018 - 17:22..
  1. Haberler
  2. Seyahat

Her mevsimin kendine has güzelliği var. Kış geldi diye elimizi kolumuzu bağlayıp, baharın gelmesini umutsuzca beklemek zorunda değiliz. Kışın yapabileceğimiz en güzel tatil Sapanca'da...

Hava kötüyse ne mutlu: Sapanca'ya gidiyoruz

Hava kötüyse ne mutlu: Sapanca'ya gidiyoruz GALERİ

EŞSİZ MANZARASIYLA SAPANCA GÖLÜ

Sapanca’da görülecek yerler arasında ilk sırada Sapanca Gölü yer alıyor. 16 km. uzunlukta olan gölün çevresi, ormanlar ve yüksek tepelerle çevrili. Ayrıca ülkemizde bulunan birçok tektonik gölden bir tanesi.

Midenize düşkünseniz, buraya gelip sadece yemek yiyip manzarının tadını çıkarabilirsiniz. Gelmişken kesinlikle gölün etrafında bir yürüyüş yapın. Kendinizi iyi hissedeceksiniz.

Hava kötüyse ne mutlu: Sapanca'ya gidiyoruz

Hava kötüyse ne mutlu: Sapanca'ya gidiyoruz

KARTEPE'DE YE, İÇ, YAT

Yakınına Kartepe Kayak Merkezi‘nin açılması ile birlikte dört mevsim popüler bir yer oldu Sapanca. Bir yanda göl manzarası, bir yanda Kartepe… Eğer kar-kış sevmiyorsanız, parama da kıyabilirim diyorsanız tam size göre oteller de var.

Göl manzarasında yenen yemekler, Türk hamamları, saunalarıyla birbirinden lüks ve konforlu konaklama yerleri bulabilirsiniz.

Arifiye, Sapanca'nın en sessiz, en sakin ve pahalı müstakil evlerinin bulunduğu bölgesi. Manzarası da bir o kadar güzel. Sapanca gölüne yüksekten, ormanlık tepelere karşıdan bakıp ruhunuzu dinlendirebilirsiniz.

Hava kötüyse ne mutlu: Sapanca'ya gidiyoruz

SEZON AÇILDI

Yeter ki etrafım kar olsun, çok da para harcamayayım diyenler, Sapanca’ya sadece 30 km 45 dakika uzaklıktaki Kartepe Kayak Merkezi’ni de programa dahil edebilirsiniz.

Bunun için az maliyetli düzenlenen turlar var. Fakat 'net' bir gününüzü ayırmanız gerekir. Malum kayak sezonu açıldı. Hafta içi gidebilirseniz iyi edersiniz, yoksa kayacak yer bulamazsınız. İstanbul'a yakınlığı sebebiyle her sezon akın akın insan yağıyor.

Elinizi çabuk tutun ve mümkünse hafta içi kaçın buraya. Yoksa hafta sonunuz eğlence yerine zulme dönebilir.

Hava kötüyse ne mutlu: Sapanca'ya gidiyoruz

Hava kötüyse ne mutlu: Sapanca'ya gidiyoruz

Hava kötüyse ne mutlu: Sapanca'ya gidiyoruz

MAŞUKİYE

Ailenizle sessiz, sakin dinlendirici bir doğa tatili yapmak istiyorsanız, Kuzeyinde Sapanca Gölü, Güneyinde Kartepe bulunan Maşukiye'ye kesinlikle uğramalısınız.

Sapanca’ya sadece 10 km'lik bir mesafede. Maşukiye, organik serpme kahvaltısı ve şelalelerle kaplı olan alabalık tesisleri ile ünlü. Yemyeşil doğasında yemek, trekking, doğa yürüyüşü, atv safari, zipline gibi alternatifleri de programınıza katabilirsiniz.

Hava kötüyse ne mutlu: Sapanca'ya gidiyoruz

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