Hava Kuvvetleri Komutanı: Hasan Küçükakyüz

Çankaya Köşkü'nde yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının sona ermesinin ardından 3 kuvvet komutanının değiştiği belirtildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı'nın Hasan Küçükakyüz olduğu ifade edildi..

DARBE GECESİ KAÇIRILMIŞTI

Darbe gecesi Moda Deniz Kulubü'nde katıldığı bir düğünden darbeciler tarafından kaçırılan Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Yüksek Askeri Şura-YAŞ 2017'de yeni Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanacağı ifade edildi.

42 YIL HİZMET ETTİ

Küçükakyüz, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosundan sorumlu İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'ya müşteki sıfatıyla verdiği ifadede, devleti, vatanı, milleti ve bayrağı için 42 yılını vermiş, ölmeye hazır biri olduğunu söyledi.

Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Şanver'in kızının, Moda Deniz Kulübü'ndeki düğününe katılmak üzere eşiyle beraber Cuma günü İzmir'den İstanbul'a hareket ettiğini kaydeden Küçükakyüz, şunları söylemişti;

"TSK'YA SIZMIŞ ŞEREFSİZLER"

"Saat 22.30 gibi herkes aramaya başladı. Düğüne katılan komutanlar, telefonla bağlı birliklerine ulaşmaya çalıştı. O sırada MAK timi gelip, bizi koruyacaklarını söylediler. Karşı çıktık, yaptıklarının yanlış olduğunu söyledik. Kendime hakim olamayıp 'Ne yaptığınızı zannediyorsunuz?' diye bağırınca silahlar patladı, ellerimizi bağlayıp bizi aldılar. Benimle dokuz komutanı, helikoptere bindirdiler. Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış şerefsizler, Moda Deniz Kulübü'ndeki düğünde bizi aldıktan sonra İstanbul üzerinde 2-3 saat helikopterle döndürdü.

Bu süreçte Maltepe, Kara Harp Okulu ve Yalova'ya inip tekrar kalktık. En sonunda Kara Harp Okulu'nda helikopterden indirdiler."

AKINCI ÜSSÜ BOMBALANDI

Darbe girişiminde Ankara’daki Akıncı 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı, F-16’ların kalkışlarının önlenmesi için bombalandı, bu operasyon Eskişehir’den gelen F-4E 2020’ler tarafından gerçekleştirildi.