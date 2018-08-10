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Hava Kuvvetleri’ne FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı

FETÖ soruşturmaları kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 16 üsteğmen ve 6 teğmen hakkında gözaltı kararı verildi.

İHA | 10.08.2018 - 09:50..
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin, FETÖ’nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı kontörlü telefonlar, ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi.

Hava Kuvvetleri’ne FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı

22 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, FETÖ ile irtibatları tespit edilen 16’sı üsteğmen, 6’sı teğmen olmak üzere 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 5 ilde devam ediyor.

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