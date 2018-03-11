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Hava Kuvvetleri'nden 'organ nakli' hizmeti

Hava Kuvvetleri Komutanlığından görevlendirilen uçakla Konya'daki bir donörden alınan organ, Malatya'da bulunan bir hastaya ulaştırıldı.

AA | 11.03.2018 - 06:36..
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Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde günlük faaliyetlere yer verildi.

Buna göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığından görevlendirilen bir uçakla Konya'daki bir donörden alınan organ, Malatya'da bulunan bir hastaya ulaştırıldı.

DİĞER GÜNLÜK FAALİYETLER

Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından gün içerisinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 931 kişi ile Irak'tan yasa dışı geçiş girişiminde bulunan bir kişi yakalandı. İran'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 38 kişi de yakalanırken, bu müdahaleler sonucunda 3 bin 200 paket sigara ele geçirildi.

Ayrıca Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 30 kişi ile Bulgaristan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan bir kişi de yakalandı.

Bu arada TCG GÖKSU, deniz haydutluğu ve denizde silahlı soygun ile mücadele ve küresel deniz ticareti ile açık denizlerin serbestliği ilkesinin korunması maksadıyla Aden Körfezi ve Hint Okyanusu'nda tesis edilen Birleşik Görev Kuvveti-151'e yardımcı destek görevinin icra edildiği de aktarıldı.

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