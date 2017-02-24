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Hava sıcaklıkları artıyor

Meteoroloji'den alınan verilere göre hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece artacak.

24.02.2017 - 09:58
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Hava sıcaklıkları artıyor

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

YURT GENELİNDE SICAKLIK ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'da yer yer kısa süreli fırtına (70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İşte 5 günlük hava durumu raporu:

Hava sıcaklıkları artıyor

Hava sıcaklıkları artıyor

Hava sıcaklıkları artıyor

Hava sıcaklıkları artıyor

Hava sıcaklıkları artıyor

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