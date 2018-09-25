Hava sıcaklıkları düşüyor

Dün tüm Türkiye'de yaz havası vardı ancak bugün Marmara ve Batı Karadeniz'de sıcaklık 10-15 derece arasında azalıyor.

Çarşamba ülke genelinde fırtına bekleniyor. Soğuklardan en fazla kuzey kesimler etkilenirken, güneyde ise yarın sıcaklık hala yüksek değerlerde olacak.

SAĞANAK BEKLENİYOR

İstanbul'da bu gece hava kışa döndü, bugün gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

Kalın giyinilmeli, yarın kuvvetli poyrazla sıcaklık 15 derece hissedilecek, bugün sıcaklık 12 dereceye inebilir.

YARIN DA FIRTINA OLACAK

Marmara Bölgesi'nde de bugün kuzeydoğudan kuvvetli esmesi beklenen rüzgar, çarşamba günü ilk saatlerden itibaren aynı yönden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Kuzey ve Orta Ege'de ise bugün günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerden itibaren şiddetini arttırarak 7 ila 9 kuvvetinde (75-95 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Marmara, Kuzey ve Orta Ege'deki kuvvetli rüzgar ve fırtınanın cuma öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

DENİZ ULAŞIMINDA AKSAMALAR YAŞANIYOR

İstanbul’da gece boyunca etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle seferlerini iptal etti.

İDO’da iptal olan seferler:

08:30 Bursa-Armutlu - Armutlu Tatil Köyü

10:55 Yenikapı-Kadıköy

BUDO’da iptal olan seferler:

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

METEOROLOJİNİN İLK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ilk açıklamasında Türkiye Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği hava sıcaklığının 8-15 derece azalması beklendiği belirtilmişti.

Uyarıda İstanbul'da bugün ve çarşamba aralıklarla kuvvetli poyraz rüzgarıyla birlikte sağanak geçişleri beklendiği ve hava sıcaklığının da hissedilir derecede azalarak en yüksek sıcaklığın 19-21 dereceye kadar düşeceği tahmininde bulunulmuştu.

Uyarıda sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU RAPORU