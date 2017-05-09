Hava sıcaklıkları hafta sonu 30 dereceyi aşacak

Hafta sonunda Akdeniz üzerinden gelecek sıcak hava kütlesinin etkisine girilecek olması dolayısıyla hava sıcaklıklarının Bursa ve Balıkesir'de 33, Yalova, Bilecik ve Kütahya'da da 31 dereceye yükselmesi bekleniyor.

30 DERECEYİ AŞACAK

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, Balıkesir ve Çanakkale hafta sonunda Akdeniz'den gelen sıcak hava kütlesinin etkisine girecek. Balıkesir'de hava sıcaklığının cuma günü 30, cumartesi ise 33 derece, pazar günü de 30 derece civarlarında olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Kütahya'da hafta içinde hava sıcaklıkları düşecek, bölge genelinde çarşamba ve perşembe günleri hava sıcaklığı 19-21 derece arasında olacak.

Meteoroloji yetkilileri, bugünden itibaren bölgede lodosun etkili olacağını ve yarın Eskişehir ile Bilecik'te rüzgarın saatteki hızının 80 kilometreye kadar ulaşacağını vurgulayarak, Bursa'da ise 60 kilometre tahmin edildiğini aktardı. Hafta sonunda ise bu illerde mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde hava sıcaklığı beklendiğini vurgulayan yetkililer, özellikle cumartesinin sıcak geçeceğini, Bursa'da 33 dereceye ulaşacak hava sıcaklıklarının, Eskişehir'de 29, Kütahya ve Bilecik'te 31 dereceyi göreceğini belirtti.

Yalova'da da cumartesi günü hava sıcaklığının 31 dereceye çıkması bekleniyor.