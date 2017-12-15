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Hava sıcaklıkları hafta sonu artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, hafta sonu yurt genelinde havalar ısınacak.

AA | 15.12.2017 - 19:36..
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Hava sıcaklıkları hafta sonu artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğün'den yapılan yazılı açıklamaya göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, hafta sonu kuvvetli güneyli rüzgarlar ile daha da artacak.

RÜZGARLARLA SICAKLIK YÜKSELİYOR

Rüzgarın bu gece yarısından başlayarak, cumartesi ve pazar günü öğleden sonraya kadar Marmara ile Ege'de güneybatı yönlerden kuvvetli (lodos) ve yer yer fırtına şeklinde (50-75 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazar günü öğle saatlerinde itibaren karayele dönmesiyle etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları hafta sonu artacak

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Türkiye'nin pazar günü batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısının yağışlı geçmesi, yağışların yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışın, Marmara'nın batısı ile İstanbul, İzmir ve Manisa çevrelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde kuvvetli olması bekleniyor.

Pazartesi günü kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA RAPORU

Hava sıcaklıkları hafta sonu artacak

Hava sıcaklıkları hafta sonu artacak

Hava sıcaklıkları hafta sonu artacak

Hava sıcaklıkları hafta sonu artacak

Hava sıcaklıkları hafta sonu artacak

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