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Hava trafiğin frekansına radyo yayını karıştı

İstanbul'da hava trafik kontrolörlerinin iletişim için kullandıkları frekansa radyo yayını karışınca pilotlar uyardı.

08.11.2017 - 15:53
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Hava trafiğin frekansına radyo yayını karıştı

Radyo frekansının karışması uçuş güvenliğini olumsuz etkileyebiliyor.  En yoğun hava trafiğinin yaşandığı  havalimanları arasında bulunan Atatürk Havalimanı’nda Hava Trafik Kontrol Kulesi ile bir uçağın pilotu arasında radyo diyalogu telsiz kayıtlarına yansıdı.  Kule görevlileriyle irtibata geçen pilot, iletişim için kullandıkları frekansa radyo frekansının karıştığını rapor etti.

PİLOTUN KULEYLE KONUŞMASI

Pilot "Radyo frekansı karışıyor bilginize" diye bilgi verirken  Kule görevlisi ise,"Radyo frekansı karıştığını aldım bilgi vereceğim, daha net tanımlayabiliyor musunuz?" şeklinde konu hakkında detay istedi. Bunun üzerine pilot, "Radyo frekansını tam tanımlayamıyorum." karşılığını verdi.

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