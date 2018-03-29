Hava yastığı küçük çocuğu öldürdü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Süleyman Tülek (38) idaresindeki 09 F 4343 plakalı otomobil ile Nurlan Jafarli (23) idaresindeki 09 HD 300 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Süleyman Tülek, eşi Münevver ve oğulları Furkan yaralandı.





ÇOCUK KOLTUĞU KULLANMAYINCA...

Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri hastalara müdahale etti. Yeni Asır'ın haberine göre; kaza sırasında ön koltukta annesinin kucağında olan 4 yaşındaki Furkan Tülek'in hava yastığına çarparak boynunun kırıldığı ve doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.





KAZA YAPAN ARKADAŞLARINA YETİŞMEK İÇİN...

Kazaya neden olan Nurlan Jafarli'nin kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlendi. "Arkadaşlarımın kaza yaptığı bilgisini aldım, yetişmek için hızlı gidiyordum." ifadesini verdiği iddia edilen Azeri sürücü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.