Havaalanı çevresinde uçurtma ve balon uçurmak yasaklandı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) bugün yayınladığı bir genelge ile uçuş bölgelerine 9 kilometreden daha yakın bölgelerde uçurtma ve balon uçurulması ile havai fişek gösterisi yapılmasını yasakladı.

SHGM tarafından konuyla ilgili olarak yayınlanan genelgede şöyle denildi:

"Havaalanlarının, heliportların ve hava araçlarının diğer iniş kalkış alanlarının yakın çevresinde izinsiz olarak uçurtma ve balon uçurulması ile havai fişek/lazer gösterileri gibi uçuş emniyetini olumsuz etkileyen olaylara ilişkin yayımlanan genelge 22 Haziran 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Havaalanları ve heliportların yanısıra suya iniş/kalkış alanları ve SHGM tarafından yetkilendirilen iniş şehitlerini de kapsayan genelge ile, sözkonusu izinsiz uçuşların 9 km mesafeden daha yakın sahalarda yapılması yasaklanmıştır. Lazer ve havai fişek gösterileri konusunda ise lazer ışınından arındırılmış uçuş bölgesi ve hava sahası kısıtlamaları kapsamında düzenleme yapılmıştır.

Uçuş emniyeti olumsuz etkileyen bu tür faaliyetlerde bulunan ve kurallara riayet etmeyen işletme ve şahıslar hakkında idari işlem gerçekleştirilecektir."