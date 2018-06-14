Havaalanına en kolay nasıl giderim

Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul’un Anadolu Yakası'nda, Pendik’te bulunuyor. Bulunduğu konum itibarıyla da her yere çok yakın mesafede değil. Dolayısıyla akıllı telefonlarınıza, havaalnı güzergahları hakkında birkaç uygulama indirirseniz işiniz daha kolay olacak, aynı durum Atatürk Havalimanı için de geçerli.

Kadıköy’e 30,1 km, Üsküdar’a 32,7 km ve Avrupa yakasında bulunan Taksim’e 40,8 km mesafede yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı’na toplu taşımayı kullanarak veya özel araçlarla gitmeniz mümkün. Toplu taşımayla Sabiha Gökçen’e ulaşmak istiyorsanız tek çare İETT.

SABİHA GÖKÇEN’E OTOBÜSLE NASIL GİDİLİR?

Havalimanına en hesaplı ulaşım yollarından biri otobüsler, İstanbul Kart’ı kullanarak binebileceğiniz bu otobüslerde tam ücret 2,60 TL, öğrenci ücreti 1,25 TL oluyor. Eğer kartınız yoksa 6 TL karşılığında satış noktalarından bir tane edinebilirsiniz.

Merkez olarak Bostancı’dan kalkan E-9 hattını, Kadıköy’den kalkan E-10 ve E-11 hatlarını tercih edebilirsiniz. Sabiha Gökçen’e giden bütün İETT otobüsleri;

E3 – 4. Levent Metro – Sabiha Gökçen Havalimanı

E9 – Bostancı – Sabiha Gökçen Havalimanı

E10 – Kadıköy – Kurtköy – Sabiha Gökçen Havalimanı

E11 – Kadıköy – Sabiha Gökçen Havalimanı

16S – Sabiha Gökçen Havalimanı – Uzunçayır Metrobüs

SG1 – Kadıköy – Sabiha Gökçen Havalimanı

SG2 – Taksim – Sabiha Gökçen Havalimanı

KM22 Sabiha Gökçen Havaalanı - Cevizli peronlar Hattı

122H Sabiha Gökçen Havaalanı - Yenişehir - 4. Levent metro hattı

132H – Pendik YHT – Sabiha Gökçen Havalimanı

METROYLA NASIL GİDİLİR?

Metroyla havalimanına ulaşabilmek için de Kartal-Kadıköy Metro hattının Soğanlık durağında inmeniz ve 16S ya da E-10 otobüslerinden birine binmeniz gerekiyor. Eğer Avrupa Yakası'ndan geliyorsanız da size en yakın olan Marmaray durağından Marmaray’a binerek Anadolu Yakası'na geçtiğiniz zaman Ayrılık Çeşmesi durağında inip yukarıda anlattığımız yolu izlemelisiniz.

SABİHA GÖKÇEN’E HAVAŞ

Havaş'la Sabiha Gökçen’e belirli bir ücret karşılığında gidebilirsiniz. Hizmetin Taksim, Kadıköy ve Yenisahra’da buluşma noktaları var.

Taksim kalkış noktası Divan Hotel karşısı, Point Otel önü; kişi başı fiyatı 15 TL,

Kadıköy kalkış noktası Kadıköy rıhtım İETT otobüs durakları önü; kişi başı fiyatı 10 TL

Yenisahra kalkış noktası da Yenisahra metrosu olarak belirlenmiş. Kişi başı fiyatı 10 TL.

SABİHA GÖKÇEN’E TAKSİYLE GİTMEK

Sabiha Gökçen Havalimanı’na toplu taşımayla gitmek yerine özel araçla gitmeyi tercih ederseniz kullanabileceğiniz birkaç aplikasyon var. Karşılaştırma yapabilmeniz için başlangıç noktalarını Beşiktaş ve Kadıköy olarak yaklaşık ödeyeceğiniz ücreti veriyorum; Kadıköy İskele- Sabiha Gökçen Havalimanı 103 TL

ÖZEL ARACINIZLA GİTMEK İSTERSENİZ

Sabiha Gökçen, Anadolu Yakası, Pendik-Kurtköy’de bulunuyor; Kadıköy’e 40 km, Pendik’e 12 km, Taksim’e ise 50 km mesafe. TEM otoyoluna olan 1.5 km bağlantısıyla ulaşım açısından da son derece rahat bir trafiğe sahip.

ATATÜRK HAVALİMANI’NA OTOBÜSLE SEYAHAT

TH-1 Taksim – Atatürk Havalimanı Tek yön sefer süresi 90 dakika, 10 TL ücret karşılığı var.

YH-1 Yenikapı İDO – Atatürk Havalimanı Tek yön sefer süresi 50 dakika, 5 TL ücret karşılığı var.

METRO İLE ATATÜRK HAVALİMANI

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde havalimanına ulaşmak için en kolay yol metroyu kullanmak. Yenikapı Atatürk Havaalanı Metrosu ile havalimanına kolayca ulaşabilirsiniz. Bu güzergahta oturmuyorsanız da bu duraklara ulaşım sağlayıp metro kullanmak en iyi çözüm. Mesela Zincirlikuyu Avcılar metrobüsünü kullanarak Ataköy Şirinevler’de ya da Yenibosna’da metroya aktarma yapabilirsiniz. Metro, havalimanının içine kadar gidiyor.

ATATÜRK HAVALİMANI’NA HAVAŞ

Avrupa Yakası’nda Taksim’den, Divan Otel’in karşısında Point Otel’in önünden kalkıyor. Havaş’ın Taksim’den kalkış saatleri, tam ve yarımlarda olmak üzere her yarım saatte bir var. Trafik durumuna göre ortalama 40 dakikada havalimanına ulaşıyor. 12TL ücreti olan havaşlar dönüşte ise Bakırköy, Yenikapı, Aksaray ve Taksim duraklarına uğruyor.

METROBÜSLE ATATÜRK HAVALİMANI’NA GİDİŞ

Metrobüsü, Atatürk Havalimanı’na giden metroya aktarma yapmak için kullanabilirsiniz. Atatürk Havalimanı’na en yakın metrobüs durağı Şirinevler (Ataköy) ya da Yenibosna‘da. Bu duraklara gelip metroya aktarma yapacaksınız. Anadolu Yakası’nda oturanlar Marmaray ile birlikte en çok tercih ettiği havalimanı ulaşım aracı metrobüs oluyor

MARMARAYLA ATATÜRK HAVALİMANI’NA GİDİŞ

Kadıköy veya Üsküdar’dan Atatürk Havailmanı’na ulaşımın en rahat yolu Marmaray. Marmaray ile havalimanına kadar gidilmiyor. Anadolu Yakası’nda Marmaray’ı bir aracı olarak kullanıyoruz. Marmaray ile Yenikapı durağına kadar gelip Yenikapı’da havalimanı metrosuna aktarma yapmak iyi bir yöntem olacak.

ÖZEL ARAÇLA GİTMEK İSTERSENİZ

Atatürk Havalimanı merkezi bir noktada yer aldığı için araba ile ulaşım çok kolay. İster TEM’den ister E-5 karayolundan geliyor olun, tabelaları takip ederek kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Sahil yolundan ulaşmak isterseniz Yeşilyurt Havuzlu Kavşak’tan Atatürk Havalimanı Caddesi’ne dönmelisiniz.

Gündüz uçuşunuz varsa, trafiğin yoğun olduğu saatlerde yola çıkmak stresli bir yolculuk geçirmenize neden olabilir. Atatürk Havalimanı’na ulaşım için Avrasya Tüneli iyi bir seçenek olabilir.