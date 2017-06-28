taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.965
USD
3,5200
EURO
4,0073
ALTIN
141,33
PETR
46,7300

Havada bayram rekoru

Ramazan Bayramı nedeniyle nüfusu 2.3 milyondan 4 milyona yükselen Antalya'da havayolu trafiğinde de rekor kırıldı.

28.06.2017 - 17:53
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ramazan Bayramı nedeniyle İstanbul, Ankara gibi kentler başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından tatilcilerin en çok tercih ettiği Antalya'da kent nüfusu neredeyse iki katına çıktı.

Alanya'dan Kaş'a kadar Manavgat, Side, Belek, Kadriye, Kundu, Lara, Konyaaltı, Kemer, Çıralı, Olimpos, Adrasan gibi tatil yörelerindeki tüm otellerde doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı.

2 BİN 923 UÇAK İNİŞ YAPTI

Bu Ramazan Bayramı'nda Antalya yeni bir rekora daha imza attı. 2.3 milyon nüfusa sahip kente bayram nedeniyle yaklaşık 1.7 milyon kişinin geldiği tahmin edilirken, Antalya Havalimanı verilerine göre arife günü ve üç günlük bayram döneminde Antalya Havalimanı'na iniş yapan uçak sayısı 2 bin 923 olarak kaydedildi.

Havada bayram rekoru

Verilere göre, son iki yılın günlük rekorunun da kırıldığı 24 Haziran Cumartesi günü toplam 837 uçak ve 142 bin yolcu geldi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da sosyal medyadan son iki yılın rekoru olarak paylaştığı bu rakamın devamında Ramazan Bayramı'nın birinci gününde 700 uçak ve 120 bin yolcu geldi. Bayramın ikinci günü 688 uçakla 118 bin yolcu giriş yaparken, bayramın üçüncü gününde de 698 uçakla 113 bin yolcu geldi.

Ortalama bu dönemlerde günlük 7 bin yerli turistin geldiği kente, bayram döneminde yüzde 50'nin üzerinde artışla yerli turist sayısı günlük 11 bine yükseldi.

Havada bayram rekoru

İlginizi Çekebilir
Ülke genelinde sıcak havalar etkili oldu
Türkiye'de artan hava sıcaklıkları tüm yurdu etkisi altına aldı.
Kilis'te askeri araç devrildi: 1 şehit
Kilis'in Elbeyli İlçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 uzman çavuş şehit oldu.
Mardin'e bayramda turist akını
Tarihi camileri, kiliseleri, çarşıları ve evleriyle ilgi çeken Mardin'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla turist yoğunluğu yaşandı.
Çanakkale iskelelerinde yoğunluk
Ramazan Bayramı tatilinden geç dönenlerin neden olduğu Çanakkale ve Lapseki iskelelerindeki araç kuyrukları, 2 kilometreyi buldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mahsun Kırmızıgül kilo aldı

Mahsun Kırmızıgül kilo aldı

112
Fenerbahçe sezonu açtı

Fenerbahçe sezonu açtı

27
Teröristbaşı Salih Müslim Rusya'dan yardım bekliyor

Teröristbaşı Salih Müslim Rusya'dan yardım bekliyor

116
TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı

TSK YPG kontrolündeki Afrin'i bombaladı

320
Burak Yılmaz'ın tokat atma nedeni ırkçılık

Burak Yılmaz'ın tokat atma nedeni ırkçılık

98
Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye gözdağı

Devrim Muhafızları'ndan Ruhani'ye gözdağı

58
FETÖ'cü şirket sahibi Bayındır 15 Temmuz'da tabutla kaçtı

FETÖ'cü şirket sahibi Bayındır 15 Temmuz'da tabutla kaçtı

57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM