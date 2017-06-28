Havada bayram rekoru

Ramazan Bayramı nedeniyle İstanbul, Ankara gibi kentler başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından tatilcilerin en çok tercih ettiği Antalya'da kent nüfusu neredeyse iki katına çıktı.

Alanya'dan Kaş'a kadar Manavgat, Side, Belek, Kadriye, Kundu, Lara, Konyaaltı, Kemer, Çıralı, Olimpos, Adrasan gibi tatil yörelerindeki tüm otellerde doluluk oranları yüzde 100'e ulaştı.

2 BİN 923 UÇAK İNİŞ YAPTI

Bu Ramazan Bayramı'nda Antalya yeni bir rekora daha imza attı. 2.3 milyon nüfusa sahip kente bayram nedeniyle yaklaşık 1.7 milyon kişinin geldiği tahmin edilirken, Antalya Havalimanı verilerine göre arife günü ve üç günlük bayram döneminde Antalya Havalimanı'na iniş yapan uçak sayısı 2 bin 923 olarak kaydedildi.

Verilere göre, son iki yılın günlük rekorunun da kırıldığı 24 Haziran Cumartesi günü toplam 837 uçak ve 142 bin yolcu geldi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da sosyal medyadan son iki yılın rekoru olarak paylaştığı bu rakamın devamında Ramazan Bayramı'nın birinci gününde 700 uçak ve 120 bin yolcu geldi. Bayramın ikinci günü 688 uçakla 118 bin yolcu giriş yaparken, bayramın üçüncü gününde de 698 uçakla 113 bin yolcu geldi.

Ortalama bu dönemlerde günlük 7 bin yerli turistin geldiği kente, bayram döneminde yüzde 50'nin üzerinde artışla yerli turist sayısı günlük 11 bine yükseldi.