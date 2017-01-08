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Havadan fotoğraflarla İstanbul'da kar

İstanbul'da iki gündür etkili olan kar yağışıyla kent beyaz örtüye büründü, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

DHA | 08.01.2017 - 15:59
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Cuma akşamı başlayan karla birlikte saatler süren trafik tıkanıklıkları yaşanmış, İstanbullular yolda kalmış, TEM yolu otoparka dönmüştü.

Havadan fotoğraflarla İstanbul'da kar

HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE İSTANBUL'DA KAR

Bugün zaman zaman güneş de yüzünü gösterdi, aralıklı yağan kar özellikle Sultanahmet, Eminönü, Karaköy semtlerinde kentin güzelliğini gözler önüne serdi.

Havadan fotoğraflarla İstanbul'da kar

Soğuk hava nedeniyle birçok İstanbullu Pazar gününe evinde geçirirken, kentin bu güzelliğinden daha çok yabancı turistler faydalandı, bol kamera ve fotoğraf çekimleri yaptı.

Havadan fotoğraflarla İstanbul'da kar

Havadan fotoğraflarla İstanbul'da kar

Havadan fotoğraflarla İstanbul'da kar

Havadan fotoğraflarla İstanbul'da kar

Havadan fotoğraflarla İstanbul'da kar

Havadan fotoğraflarla İstanbul'da kar

Havadan fotoğraflarla İstanbul'da kar

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