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Havalandırma boşluğunda bulunan bebeğin sırrı

Ankara’da geçen hafta apartman boşluğunda bulunan bebeğin, annesi bulundu.

12.06.2017 - 08:13
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Ankara’nın Mamak İlçesi Bostancık Mahallesi’nde geçen çarbamba günü akşam saatlerinde bir apartmanın havalandırma boşluğundan ağlama sesi duyan çevre sakinleri, durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, 4 katlı apartmanda inceleme yaptı. Havalandırma boşluğunda yeni doğmuş bir bebekle karşılaşan itfaiye erleri, boşluğa inerek talihsiz bebeği kurtardı. Hafif yaralı olduğu belirtilen bebek daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırılırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Havalandırma boşluğunda bulunan bebeğin sırrı

DOĞURDUĞU BEBEĞİ ATTI

Savcılığın talimatı üzerine polis, apartmanda bulunan dairelerden birinden bebeğin boşluğa atılmış olabileceği ihtimalini değerlendirdi. Apartman boşluğuna penceresi bulunan dairelerin tuvaletlerinde inceleme yapıldı. 3’üncü kattaki 13 numaralı dairenin tuvaletinde doğum izi kalıntılarına rastlandı. Bunun üzerine, daire sakini 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Nurdane D. isimli kadın gözaltına alındı. Nurdane D., emniyetteki sorgusunun ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, savcılık sorgusunda olayı itiraf eden Nurdane D., “yaralama” suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Burada, Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimi Sezer Söylemez tarafından sorgulanan Nurdane D.’nin beyanları şoke etti. Hamile olduğunu bilmediğini iddia eden 35 yaşındaki Nurdane D., şöyle dedi:

"HAMİLE OLDUĞUMU BİLMİYORDUM"

“Midem rahatsız olduğu için karnımda meydana gelen şişliği buna bağlıyordum. Eşimden başka kimseyle ilişkiye girmedim. Eşimden hamile kaldım. 3 kız çocuğum bulunmaktadır. Olay günü sabah 08.30-09.00 sularında sancılandım. Tuvalete gittim. Kendi başıma, kimseden yardım almadan çocuğu doğurdum. Göbek kordonunu kendim kesip attım. Bu sırada panikleyerek, doğurduğum çocuğu apartmanın 3’üncü katında bulunan evimin tuvaletinin penceresinden apartman boşluğuna attım. O an çocuğa zarar verip vermeyeceğimi, ölüp ölmeyeceğini düşünemedim. Esasında çocuk doğduğunda herhangi bir ses çıkarmıyordu. Bu olaydan eşimin bilgisi yoktur.”

ANNE TUTUKLANDI BEBEK KURTULDU

Hakim Söylemez, Nurdane D.’nin tutuklanmasına karar verdi. Nurdane D. Sincan Cezaevi’ne gönderilirken, savcılık annenin bazı bilgileri sakladığı düşüncesiyle soruşturmasını derinleştirdi. 3’üncü kattan atılan bebeğin kurtulmasının mucize olduğu vurgulandı. Vücudunda kırıklar bulunan bebeğin tedavisine devam edildiği, iyileşmeye başladığı öğrenildi.

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