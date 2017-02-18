taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.830
USD
3,6376
EURO
3,8612
ALTIN
144,43
PETR
55,6900

Havalar 10 derece birden ısınacak

Hava sıcaklığının yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede artması bekleniyor.

18.02.2017 - 10:50
  1. Haberler
  2. İç Haber

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul çevreleri ile Balıkesir ve İzmir’in batı ilçelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVALAR ISINIYOR..

Hava sıcaklığının yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hissedilir derecede (5 ila 10 derece) artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İşte 5 günlük haritalı hava raporu;

Havalar 10 derece birden ısınacak


Havalar 10 derece birden ısınacak

Havalar 10 derece birden ısınacak

Havalar 10 derece birden ısınacak

Havalar 10 derece birden ısınacak

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cü hakim ve savcılar Başakşehir'de yakalandı

FETÖ'cü hakim ve savcılar Başakşehir'de yakalandı

125
Habertürk canlı yayınında MHP ve referandum kavgası

Habertürk canlı yayınında MHP ve referandum kavgası

93
Bursasporlu oyuncuya havaalanında tepki: Bursa’yı terk et

Bursasporlu oyuncuya havaalanında tepki: Bursa’yı terk et

11
Robert De Niro'dan medyaya 100 bin dolar ödül teklifi

Robert De Niro'dan medyaya 100 bin dolar ödül teklifi

29
Pentagon'dan DEAŞ açıklaması

Pentagon'dan DEAŞ açıklaması

17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hayır' demekte hayır yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hayır' demekte hayır yoktur

130
Başbakan Yıldırım'dan terör saldırısına ilişkin açıklama

Başbakan Yıldırım'dan terör saldırısına ilişkin açıklama

68
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM