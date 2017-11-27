Havaların soğumasıyla oluşan sarkıtların görsel şöleni

Doğu Anadolu Bölgesi, Balkanlar üzerinden gelen doğuk havanın etkisi altına girdi. Kar yağışı ardından bölgede dondurucu soğuklar etkili olmaya başladı.

Hava sıcaklığının kent merkezinde sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü Ardahan sokaklarında buzlanan yollarda araçlar da yollarda kaldı. Buzlu rampalardan çıkamayan araçların sürücüleri, kayarak geri gitmek zorunda kaldı.

KARS'TA SICAKLIK -16 DERECE

Tarihi kalenin surlarında boyu yaklaşık 5 metreyi bulan sarkıtlar oluştu. Sarkıtları görüntülemeye gelenler, "Ardahan Kalesi eteklerinde doğal olarak oluşan sarkıtlar müthiş bir manzara oluşturmuş. Bu güzel görsel şöleni fotoğraf çekmeye geldik. Burada doğa ve manzara başka bir güzel." dedi.

Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16.9 derece ile Kars'ta kaydedildi. Termometreler, Ardahan'da 14, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 12.7, Iğdır'da 9.6, Ağrı'da 7.6, Erzincan'da 7.5 ve Muş'ta 5.5 derece olarak ölçüldü.

































