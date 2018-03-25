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Havaların ısınmasıyla Angut kuşları doğaya çıktı

Kars’ın Sarıkamış ilçesine baharın ilk günlerinde göçmen kuş angutlar gelmeye başladı.

İHA | 25.03.2018 - 08:41..
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Türkiye’nin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden olan Sarıkamış’ta, uzun geçen kışın ardından gelen ilkbaharla birlikte doğa ve yaban hayatı da canlandı.

YABANİ HAYVANLAR YERLEŞİM YERLERİNİN YAKININDA GEZİYOR

Ülkenin en yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden olması sebebiyle kışların uzun geçtiği ilçede, havaların ısınıp ilkbaharın etkisini göstermesiyle, sarıçam ormanlarında birçok yaban hayvanın barındığı 2 bin 500 rakımlı Keklik Deresinde, angut kuşu gibi yabani hayvanlar yerleşim yerleri yakınında görülmeye başlandı.

Havaların ısınmasıyla Angut kuşları doğaya çıktı



Havaların ısınmasıyla Angut kuşları doğaya çıktı



Havaların ısınmasıyla Angut kuşları doğaya çıktı



Havaların ısınmasıyla Angut kuşları doğaya çıktı




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