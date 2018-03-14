Havalimanı hırsızlığına 9 yıla kadar hapis istemi

Atatürk Havalimanı'nda yaşanan olayda 9 Nisan 2016 tarihinde saat 21.44'te İtalya'dan gelen avukat L.B., valizini almak için bagaj bandına gitti. Ancak L.B.'nin beklediği valiz gelmedi. Aynı uçakla İstanbul'a gelen ve uçağa herhangi bir valiz vermeyen İtalyan gemi kaptanı Maurizio Angius, L.B.'ye ait valizi alarak havalimanından uzaklaştı.

VALİZSİZ GELDİ, BAŞKASININ VALİZİNİ ALIP GİTTİ

Bunun üzerine L.B. de şikayetçi oldu. Araştırma yapan polis, söz konusu valizi İtalyan vatandaşı Maurizio Angius'un aldığını ve Angius'un İtalya'dan uçağa da bagajsız bindiği tespit etti.

İTALYAN TURİST: ÇOK PİŞMANIM

Gözaltına alınan Angius polisteki ifadesinde, "Pisa'dan Türkiye'ye geldim. Pasaport kontrolünü geçtikten sonra 5 numaralı bagaj bandına gittim. Bagaj bandında başkasına ait siyah renkli çekçekli bir valizi aldım. Aldığım valizi ilk olarak kaldığım otele getirdim. Otelde çantayı kontrol ettiğimde içerisinde kişisel elbiseler olduğunu gördüm. Otelden ayrılırken valizi Dalaman'a beraberimde götürdüm. Dalaman'da valizi bilmediğim bir yere attım. Ben bu yapmış olduğum olaydan dolayı çok pişmanım. Müştekinin zararını karşılamak isterim. Ayrıca İtalya'da uçağa bindiğimde uçak altına herhangi bir valiz vermemiştim." dedi. Angius, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

9 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık da şüpheli Angius hakkında "Ulaşım araçlarının belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıldan 9 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

DURUŞMALARA KATILMADIĞI İÇİN DAVA KARARA BAĞLANAMIYOR

Bakırköy 43. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın duruşmalarına sanık Maurizio Angius hiç katılmadı. Şikayetçi L.B., ilk duruşmada şikayetinden vazgeçti. Mahkeme de tutuksuz sanık Angius hakkıda yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Ancak davanın açıldığı 2016 yılından bu yana 5 duruşma yapılmasına rağmen sanık Angius'a bir daha ulaşılamadı. Angius duruşmaya katılmadığı için hakkında açılan davada yaklaşık 2 yıldır karara bağlanamıyor.