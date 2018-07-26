taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.512
USD
4,8241
EURO
5,6599
ALTIN
190,51
PETR
74,3800

Havalimanında iki şahıs kaçakçılık yaparken yakalandı

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Hindistan uyruklu vatandaşın üzerinde 557, 4 gram pırlanta bulundu.

İHA | 26.07.2018 - 12:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Hindistan uyruklu bir şahsın sırt çantasında poşet ve kap içerisinde 557,4 gram pırlanta ele geçirilirken, şüpheli bir şahsın çantasında da 73 adet cep telefonu bulundu.

İKİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Temmuz'da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda şüphelendikleri iki kişiyi durdurarak üst araması yaptı. Hindistan uyruklu bir şahsın sırt çantasında yapılan aramada, poşet ve kap içerisinde 557,4 gram pırlanta ele geçirildi. B.E. isimli şahısın da el çantasında ise 73 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başladı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran ile YRK arasında çatışmalar şiddetlendi

İran ile YRK arasında çatışmalar şiddetlendi

128
Kılıçdaroğlu'ndan değişim isteyen Önder Sav'a: Hayret ediyorum

Kılıçdaroğlu'ndan değişim isteyen Önder Sav'a: Hayret ediyorum

72
Torba teklifte sağlık sektörü için karar

Torba teklifte sağlık sektörü için karar

42
İstanbul Müftüsü: Tarikatlar ve cemaatler denetlensin

İstanbul Müftüsü: Tarikatlar ve cemaatler denetlensin

588
FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'ın kilise hayranlığı

FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'ın kilise hayranlığı

123
CHP İl Başkanları: İmza süreci partimize zarar veriyor

CHP İl Başkanları: İmza süreci partimize zarar veriyor

100
3 bin 320 hakim ve savcı hakkında karar alındı

3 bin 320 hakim ve savcı hakkında karar alındı

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM