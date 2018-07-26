Havalimanında iki şahıs kaçakçılık yaparken yakalandı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Hindistan uyruklu bir şahsın sırt çantasında poşet ve kap içerisinde 557,4 gram pırlanta ele geçirilirken, şüpheli bir şahsın çantasında da 73 adet cep telefonu bulundu.

İKİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Temmuz'da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda şüphelendikleri iki kişiyi durdurarak üst araması yaptı. Hindistan uyruklu bir şahsın sırt çantasında yapılan aramada, poşet ve kap içerisinde 557,4 gram pırlanta ele geçirildi. B.E. isimli şahısın da el çantasında ise 73 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başladı.