Havalimanında lüks taksi dönemi

Atatürk Havalimanı’nda ilk kez bugün hizmete sunulan lüks taksilerin, 8+1 yolcu taşıma kapasitesi bulunuyor. Yeni taksiler şoförlere 130 bin liraya maloldu.

ÜCRET 2 KATI

Lüks taksinin taksimetre ücreti ise normal ücretin iki katı olacak. Taksinin içinde televizyon, mini bar bulunurken, koltukları özel deri kaplama.

KORSAN VE UBER’E KARŞI LÜKS TAKSİ DÖNEMİ

İstanbul’da korsan taksiciliğe karşı korsan taksi ve UBER’le rekabet için lüks taksi dönemi başlıyor.

40 yıldır Atatürk Havalimanı’nda taksicilik yapan Lami As, “Lüks araç, 8 artı 1 VIP taşımacılık yapacak ayrı bir sırada bekleyecek. İstek üzerine isteyen yolcu bu lüks taksiye binecek. Grup yolcular veya kalabalık 6-7 kişi bu taksiye tercih edebilir. Açılış ve tarife iki katı olacak. Taksimetre normal taksimetrenin iki katı olacak. İstanbul’da ilk Türkiye’de ilk. Arkası gelecek, 2-3 tane daha gelecek" dedi.